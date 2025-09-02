Компания концентрируется на раскрытии потенциала и пока не планирует диверсификацию, сообщили в пресс-службе

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества - компания "Эльга" пока не рассматривает диверсификацию в металлургию, в среднесрочной перспективе сконцентрируется на раскрытии потенциала Эльгинского угольного месторождения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в преддверии Восточного экономического форума.

"В среднесрочной перспективе компания сконцентрируется на раскрытии потенциала Эльгинского угольного месторождения. Основные акценты - совершенствование производственной базы и обогатительных мощностей, дальнейшее формирование транспортно-логистического кластера", - рассказали в компании.

В "Эльге" отметили, что диверсификация за пределы угольной отрасли, в частности в металлургию, в настоящий момент в контур интересов компании не входит. "Мы убеждены, что устойчивое развитие Эльгинского месторождения и сопутствующих проектов позволит обеспечить стабильный рост компании в ближайшие годы", - добавили в "Эльге".

В компании добавили, что за последние годы "Эльга" существенно увеличила объемы добычи. "Благодаря, в том числе, нашей работе, Якутия вышла на второе место в стране по объемам добычи угля. В условиях такого уникального масштаба ресурсов Эльги и текущей экономической динамики компания концентрируется исключительно на развитии существующих активов. Приобретение новых месторождений не рассматривается", - сообщили в "Эльге", отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.

