Один из крупнейших производителей коксующегося угля надеется, что российские компании ждет улучшение

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества - компания "Эльга" рассчитывает, что ситуация для российских производителей коксующегося угля может стабилизироваться к концу 2025 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в преддверии Восточного экономического форума.

В компании отметили, что угольная отрасль России сталкивается с рядом серьезных вызовов: снижением спроса со стороны традиционных покупателей, санкционным давлением, укреплением рубля и конкуренцией со стороны возобновляемой энергетики.

"Тем не менее, по оценкам Международного энергетического агентства, мировой спрос на энергию продолжает расти быстрее, чем ввод новых ВИЭ-мощностей, уголь продолжает играть существенную роль в мировом энергобалансе. По нашим оценкам, ситуация для российских производителей коксующегося угля может стабилизироваться к концу текущего года", - отметили в "Эльге".

Ранее бывший генеральный директор компании "Мечел" Олег Коржов сообщал журналистам, что ситуация с ценами на уголь во втором полугодии улучшится за счет сокращения добычи. Цены ниже быть уже не могут, говорил он.

"Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.

О форуме

