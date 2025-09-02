Рост связывают с трендом на оптимизацию издержек бизнеса

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Спрос на грузовой каршеринг во II квартале 2025 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в каршеринговом сервисе "Делимобиль".

"Во втором квартале 2025 года спрос на грузовой каршеринг стал больше на 80%, чем в аналогичный период годом ранее. Быстрорастущий спрос на аренду грузового транспорта в B2B-сегменте связан с общим трендом на оптимизацию издержек бизнеса. Многие предприниматели, особенно с сезонным характером бизнеса, отдают предпочтение корпоративному каршерингу вместо содержания собственного автопарка, что позволяет гибко управлять расходами", - говорится в сообщении.

Как отметили в сервисе, в категории грузового каршеринга случилось два пика спроса - первый пришелся на летние месяцы этого и прошлого годов, когда грузовыми автомобилями активно пользуется кикшеринг для распределения самокатов, строительные и транспортные компании для перевозки мелких грузов. Второй всплеск спроса случился в ноябре - декабре 2024 года, когда в ретейле был высокий сезон. Некоторые предприниматели брали грузовой каршеринг для разовых доставок товаров на склады маркетплейсов, в то время как крупный бизнес использовал грузовые Sollers Atlant для временного наращивания уже имеющегося парка в условиях повышенного товарооборота.

"Аренда малотоннажного грузового транспорта является активно растущим направлением. Это обусловлено ростом онлайн-торговли, повышенной активностью малого и среднего бизнеса, а также выгодой по сравнению с содержанием собственного автопарка", - считают в "Делимобиле".

У частных пользователей средняя длительность поездки в грузовом сегменте в этом году составила 2,5 часа, в то время как средняя длительность в корпоративном каршеринге достигает почти 11 часов. Кроме этого, за прошедший год пользователи грузового каршеринга в среднем за одну поездку проезжали более 60 км, а корпоративные клиенты в 2,5 раза больше - около 150 км в течение одной поездки.

Коммерческие фургоны Sollers Atlant в "Делимобиле" доступны для поездок по Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Екатеринбургу, Новосибирску, Самаре, Уфе и Ростову-на-Дону. Аренда возможна поминутно, почасовая или на несколько дней. Фургонами могут управлять клиенты в возрасте от 18 лет с водительскими правами категории "B".