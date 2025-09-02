Президент республики Сердар Бердымухамедов также заявил о готовности принять участие в стратегии производственной кооперации

АШХАБАД, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая на расширенном заседании ШОС+ в понедельник, заявил, что Ашхабад готов сотрудничать с организацией в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. Полный текст его выступления опубликовало государственное информационное агентство TDH.

Он отметил, что Туркмения придает исключительную важность созданию в Центральной Азии и соседних регионах современной разветвленной железнодорожной и автомобильной сети.

"Наша страна совместно с партнерами инициировала сооружение железных дорог в Афганистан. Есть другие масштабные начинания. Видим реальные возможности наладить долгосрочное планирование и сотрудничество в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок. Готовы представить свои предложения", - заявил глава туркменского государства.

Бердымухамедов напомнил, что его страна в сотрудничестве с некоторыми государствами - членами ШОС реализует крупные проекты по прокладке линии оптико-волоконной связи через Афганистан в Пакистан. "Предлагаем Организации активно участвовать в расширении географии и наращивании мощностей, осуществлении новых масштабных проектов", - выступил он с инициативой.

Также президент Туркмении заявил о готовности принять участие в стратегии производственной кооперации: "Я полагаю, что присущая нашим государствам положительная динамика экономического роста, растущее количество новых промышленных объектов, расширение номенклатуры производимых товаров и услуг - все это должно найти свое воплощение в процессе экономического партнерства".

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие руководители более чем 20 государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.