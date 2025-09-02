Министр финансов отметил планы по развитию общих платежных систем как один из важнейших аспектов работы

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Большое количество тем для взаимного сотрудничества объединяют Россию, Китай и Монголию, и страны совместно активно развивают каждую из них. Одним из важных аспектов работы являются и планы по развитию общих платежных систем, обратил внимание министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он напомнил, что Китай является сегодня ключевым партнером России: товарооборот между странами насчитывает более $240 млрд, и взаимную торговлю необходимо увеличивать и далее "на благо всей экономики". "Поэтому здесь и энергетические проекты, здесь и финансовые, кстати, есть проекты. Поэтому у нас много тем для взаимного сотрудничества, и мы развиваем каждую из них", - отметил Силуанов в комментарии "Известиям".

"Что касается финансов, - продолжил министр, - в первую очередь это платежные системы". "Мы говорим о том, что у нас есть общие финансовые институты в рамках БРИКС, Нового банка развития, где, кстати говоря, недавно принято решение о продолжении финансирования российских проектов, это очень важно", - подчеркнул Силуанов.

Кроме того, в финансовой сфере имеется "много задач в создании перестраховочных компаний, в создании междепозитарных мостов, расчетов и так далее". "Большая повестка дня для переговоров", - заключил глава российского Минфина.