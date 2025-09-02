Китайские власти создали в Пекине платформу энергосотрудничества ШОС

Курировать платформу будет Государственное энергетическое управление КНР

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Власти КНР открыли в китайской столице платформу сотрудничества в области энергетики Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Деятельность этого механизма будет курировать Государственное энергетическое управление (ГЭУ) Китая.

Как прокомментировало ведомство, новая площадка станет механизмом для углубления практического взаимодействия между КНР и государствами - членами ШОС в соответствующем направлении, в том числе для расширения сотрудничества в области альтернативной энергетики и усиления регионального потенциала в плане контроля за эксплуатацией энергоносителей. Предполагается, что это будет безопасная экологическая платформа, доступная для всех стран объединения.

Тем самым, как отмечается, власти КНР "на деле продемонстрируют стремление к достижению более плодотворных результатов в энергетическом сотрудничестве ШОС". ГЭУ считает такое партнерство "важнейшим компонентом" практического взаимодействия на пространстве объединения.

Согласно официальной статистике, с момента перехода в июле 2024 года к КНР по принципу ротации председательства в ШОС, китайские предприятия подписали, приступили к строительству или ввели в эксплуатацию на территории государств - членов организации более 160 новых проектов в таких секторах, как электроэнергетика и возобновляемые источники энергии, реализовали свыше 60 программ в нефтегазовой и других сферах. Совокупный объем инвестиций в подобные инициативы достиг порядка 380 млрд юаней ($53,5 млрд), что считается важным стимулом для социально-экономического развития.