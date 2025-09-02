Астана также заинтересована в участии CNPC в модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте, отметил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Астана и Пекин договорились наладить стратегическое партнерство в сфере атомной энергетики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании делового совета двух стран, которое проходит в Пекине.

Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, Токаев сообщил, что "в ходе содержательных переговоров с председателем [КНР] Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов". "Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством", - приводятся в сообщении слова президента.

При этом он отметил, что "ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности" Казахстана "остается развитие традиционных источников энергии". Токаев указал, что китайские энергетические компании активно работают на рынке Казахстана, в том числе Sinopec участвует в строительстве завода полиэтилена, в который будет вложено $7,4 млрд, также Астана заинтересована в участии китайской CNPC в модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте.

"В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", - сказал президент.

Токаев прибыл в Пекин накануне после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся Тяньцзине. В китайской столице он намерен принять участие в деловых мероприятиях, а также в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Китайская CNNC рассматривалась властями Казахстана в качестве потенциального поставщика ядерных технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане. В итоге лидером консорциума был выбран Росатом, однако в правительстве республики сообщали, что в стране нужно строить не одну, а три атомных станции и власти рассматривают партнерство с Китаем в этой сфере.