Обсуждается также взаимодействие в автомобилестроении, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай взаимодействуют как в военно-техническом направлении, так в производстве гражданской техники, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в комментарии "Известиям". Он также выразил готовность к сотрудничеству двух стран в сфере авиации и вертолетостроении.

Также обсуждается взаимодействие в автомобилестроении, отметил он.

"У нас достаточно много программ как по военно-техническому сотрудничеству, так и по гражданской продукции, производству гражданской продукции", - сказал он.

"Это и автомобилестроение активно обсуждается, как грузовые машины, так и легковые автомобили. Мы готовы также совместно работать и по авиации, и по вертолетостроению. То есть проектов у нас достаточно много. И по медицинскому приборостроению", - добавил глава госкорпорации.