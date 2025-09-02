Благодаря вводу вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты в 2025 году пропускная способность этого транзитного коридора по территории Казахстана возрастет в пять раз, уточнил президент республики Касым-Жомарт Токаев

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2025 году пропускная способность транзитного коридора Китай - Европа по территории республики возрастет в пять раз. Об этом сообщила пресс-служба Токаева по итогам заседания казахстанско-китайского делового совета.

"Казахстан как близкий сосед и надежный партнер полностью поддерживает и принимает активное участие в реализации глобальной инициативы председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". На долю нашей страны приходится 85% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. Благодаря вводу вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты в текущем году пропускная способность транзитного коридора Китай - Европа по территории Казахстана возрастет в пять раз", - рассказал Токаев.

По его словам, Казахстан также всемерно содействует раскрытию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. "В прошлом году по данному маршруту перевезено 4,5 млн тонн грузов, что на 62% больше, чем годом ранее. Мы продолжим наращивать темпы и на ближайшее время ставим задачу довести данный показатель до 10 млн тонн. Поступательно увеличиваются объемы перевозок через наши каспийские порты Актау и Курык", - пояснил президент Казахстана.

Он напомнил, что совместными усилиями введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахстанско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане. Токаев отметил, что для китайских компаний использование транспортно-транзитного потенциала Казахстана открывает большие возможности.