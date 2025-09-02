У компании есть необходимая экспертиза для преодоления кризисных явлений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей - компания "Эльга" не планирует обращаться за дополнительной адресной поддержкой для угольщиков, поскольку располагает необходимой экспертизой для преодоления кризисных явлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в преддверии Восточного экономического форума.

В компании отметили, что государственная поддержка - это значимый и своевременный шаг для стабилизации отрасли: она поможет предприятиям сохранить занятость, обеспечить стабильную работу производственных площадок и минимально необходимый уровень рентабельности.

"Мы приветствуем эти решения, отмечаем их эффективность. Вместе с тем, команда нашей компании располагает необходимой экспертизой для преодоления кризисных явлений, поэтому в настоящее время обращаться за дополнительной адресной поддержкой мы не планируем", - рассказали в "Эльге".

Об индивидуальных мерах поддержки

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее говорил, что некоторые угольные компании уже получают индивидуальные меры господдержки.

Директор департамента Минэнерго Петр Бобылев заявлял, что для получения адресной поддержки угольщики должны соответствовать ряду критериев, среди которых уровни доказанной убыточности, долга и EBITDA. Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов говорил в интервью ТАСС, что правительство РФ рассматривает возможность выделения адресной помощи 73 угледобывающим предприятиям на миллиарды рублей.

Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.

