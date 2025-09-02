По данным аналитиков компании, рынок отелей в России в этом сегменте только начал развиваться

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество гостиниц при винодельнях в РФ, согласно анонсированным проектам, может вырасти на 1,2-1,3 тыс. номеров или в 3,5 раза к 2030 году. Соответствующим прогнозом поделились с ТАСС в консалтинговой компании NF Group.

"В перспективе 5-7 лет, согласно анонсированным проектам номерной фонд при винодельнях в России может увеличиться на 1 200-1 300 номеров, что будет способствовать существенному развитию туристической инфраструктуры в отрасли. Большинство гостиниц при винодельнях строятся в Краснодарском крае и Крыму, что подтверждает растущий интерес к этим регионам как к центрам винного туризма. Таким образом, ожидается, что количество гостиниц при винодельнях в стране может вырасти в 3,5 раза к 2030 году", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, рынок отелей в этом сегменте только начал развиваться: по состоянию на август 2025 года средствами размещения оборудованы 24 винодельни, что составляет 18% рынка, а общий номерной фонд насчитывает 373 номера. Отели при винодельнях в РФ находятся в основном в южных регионах: 55% расположено в Краснодарском крае, 33% - в Республике Крым и Севастополе, 8% - в Ростовской и 4% - Волгоградской областях.

Форматы размещения различны: от номеров в классических гостиницах до отдельных домов и глэмпингов. Средний номерной фонд отелей составляет 10-30 номеров, альтернативных типов размещения - не более 10. В высокий летний сезон, а также в праздничные и выходные дни уровень загрузки номеров достигает 70-100%, в низкий - снижается до 20-40%. Среднегодовая загрузка качественных отелей при винодельнях составляет 50-65%. Стоимость стандартного номера на двоих без завтрака и дополнительных услуг в августе этого года (при бронировании в июле) составляет от 4 до 26 тыс. руб. в сутки в отеле, от 12 до 42 тыс. руб. в сутки - на вилле, от 11 до 12 тыс. руб. в сутки - в глэмпинге.

"Двадцать лет назад винодельни ограничивались дегустациями и экскурсиями, то сегодня все больше объектов превращаются в туристические центры с отелями, ресторанами, SPA и событийными площадками. При этом потенциал остается значительным: рынок гостиничного размещения при винодельнях пока лишь формируется, но растущий интерес к эногастрономическим поездкам и меры по поддержке внутреннего туризма создают благоприятные условия для его дальнейшего развития", - отметила партнер NF Group Ольга Широкова.