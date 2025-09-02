Председатель корпорации отметил, что развитие отношений с бизнесом КНР усиливается, в том числе при реализации стратегии развития группы до 2030 года

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китайские компании все чаще обращаются в ВЭБ.РФ для поиска российских партнеров. Об этом заявил председатель корпорации Игорь Шувалов.

"Китайские компании все чаще обращаются в группу ВЭБ.РФ для поиска и помощи по взаимодействию с российскими партнерами", - сообщил он по итогам двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Как уточнил Шувалов, Российский экспортный центр, входящий в группу ВЭБ.РФ, поддерживает поставки в Китай продукции лесопромышленного комплекса, машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и косметики. Содействие получили и экспортеры услуг. Кроме того, по его словам, совместно с Фондом "Сколково" и Российским фондом развития информационных технологий, входящими в структуру корпорации, ведется работа над поиском технических партнеров и продвижением российских IT-продуктов на китайском рынке.

По словам главы ВЭБ.РФ, корпорация попросила китайскую сторону поддержать стремление инвесторов и финансовых организаций КНР к взаимодействию с проектами в России. Шувалов отметил, что развитие отношений с бизнесом Китая усиливается, в том числе при реализации стратегии развития группы до 2030 года, сразу по трем ключевым направлениям - это развитие предпринимательства, увеличение несырьевого экспорта и достижение технологического лидерства.

"ВЭБ готов стать надежным партнером для китайских коллег, обеспечивая поддержку в реализации совместных выгодных проектов в России. Мы предлагаем структурировать инвестиционную составляющую проектов таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия и китайским партнерам, и российским участникам сделок", - подытожил Шувалов.