Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал углеводородные проекты

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия рассматривает вопрос реализации совместных с США и Китаем проектов в различных сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, Россия рассматривает возможность совместных российско-китайско-американских проектов, в том числе и в Арктике, в том числе и в энергетике, - рассказал он. - И мы как раз видим, что здесь не надо разделять проекты на российско-китайские или российско-американские". "Мы видим, что совместно можно инвестировать, в том числе китайским и американским инвесторам, в совместные проекты, в том числе и в углеводородные проекты в Арктике", - отметил Дмитриев в комментарии телеканалу "Звезда".

По его словам, российско-китайское инвестиционное сотрудничество в целом - это очень важный элемент экономического сотрудничества в рамках ШОС. "И важно, что экономическое сотрудничество в рамках ШОС - это не только глобальное экономическое позитивное сотрудничество верхнего уровня, но это конкретные проекты, которые позволяют улучшить жизнь наших граждан, - сказал глава РФПИ. - Это крупные масштабные проекты, которые помогают нашим гражданам лучше взаимодействовать и фокусироваться на экономическом росте".

Дмитриев добавил, что "единство стран ШОС, позитивная повестка и совместные экономические проекты" в целом являются одним из главных постулатов в условиях современности. РФПИ совместно с китайскими коллегами уже осуществили более 50 инвестиций в Россию - эти проекты привлекли в страну свыше 800 млрд рублей, сообщил он.

Текущий уровень сотрудничества - не преде

Сегодня в рамках российско-китайского сотрудничества работа ведется по целому спектру отраслей: реализуются проекты в инфраструктуре, в технологиях, в промышленном производстве, в агросекторе. По словам Дмитриева, инвестиции в этих областях продолжат наращиваться.

Глава ВТБ Андрей Костин с такой позицией в отношении Пекина согласен: "Конечно, Китай - это и наш политический партнер важный, и крупнейший инвестиционный, и торговый", - отметил он в комментарии "Известиям".

"Единственное, сейчас часто мы стали говорить, что достигли уже такого уровня торговли, что без перехода в новое качество, а именно - в развитие инвестиций, работу по совместным технологиям, нам трудно будет наращивать наш потенциал", - объяснил председатель правления банка. Поэтому, по словам Костина, необходимо переходить в "сферу более тесного сотрудничества и кооперации" для того, чтобы отношения РФ и КНР, в частности в экономическом секторе, могли активнее расти дальше.