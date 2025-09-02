Речь идет, в частности, о производстве автомобильной техники, бытовой техники, газохимии и нефтехимии, указал глава госкорпорации "ВЭБ.РФ"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай сегодня проявляет интерес практически по всем сферам экономического развития России, в том числе речь идет о локализации производств в РФ, сообщил журналистам глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

"Сегодня даже вопрос идет о том, что будет локализовано производство автомобильной техники, бытовой техники, газохимии, нефтехимии и множества других проектов. Они проявляют интерес практически по всем сферам экономического развития", - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о том, что привлекает китайских партнеров с точки зрения инвестиций в Россию.

Он отметил, что Китай, пожалуй, является сегодня крупнейшим инвестиционным партнером РФ.

"Мы не только пользуемся технологиями и оборудованием КНР, они заинтересованы в приобретении конечной продукции <...> И то, какие мы документы подписали в ходе подготовки к визиту (президента РФ - прим. ТАСС) Владимира Владимировича (Путина - прим. ТАСС) - это и строительство большого строительного кластера в Калужской области, и цементные заводы, и многое другое - говорит о том, что у этого сотрудничества огромные перспективы <...> Рост инвестиций большой", - подчеркнул Шувалов.