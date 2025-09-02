Минсельхоз рассчитывает на допуск российской озимой пшеницы на рынок КНР

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут указала на непонимание причин отказа в поставках

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитывает на допуск российской озимой пшеницы на китайский рынок. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Мы очень надеемся на это, потому что не очень мы понимаем характер, природу этого отказа в поставках, в принятии озимой пшеницы. <..> Поэтому планомерно мы с коллегами общаемся, разговариваем и надеемся очень на успех", - сказала Лут.

В мае 2023 года сообщалось, что Россельхознадзор планирует открыть новые экспортные возможности для компаний РФ. В частности, ведутся переговоры о допуске российских озимых пшеницы и ячменя на рынок КНР.

В августе 2024 года РФ и КНР договорились ускорить консультации по вопросам поставок в Китай озимых ячменя и пшеницы.