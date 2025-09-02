В первую очередь речь идет о проектах в нефтегазовой и химической промышленности, в лесопереработке, строительстве, а также создании логистических центров, указал председатель корпорации

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ планирует инвестировать в российско-китайские проекты 5,3 трлн рублей. Об этом заявил председатель корпорации Игорь Шувалов.

"В портфеле ВЭБа с возможным участием китайских партнеров находятся проекты на общую сумму свыше 16,5 трлн рублей. Объем финансирования со стороны госкорпорации ожидается около 5,3 трлн рублей", - рассказал он в ходе визита в Пекин по итогам двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как уточнил Шувалов, в первую очередь речь идет о проектах в нефтегазовой и химической промышленности, в области лесопереработки, строительства, а также создания логистических центров. По его словам, ВЭБ.РФ активно прорабатывает соответствующие вопросы с китайской стороной.

"Мы аккумулируем запросы российских экспортеров в Китай. Госкорпорацией накоплен значительный опыт и компетенции во взаимодействии с китайскими финансовыми, инжиниринговыми, строительными и промышленными компаниями", - добавил глава ВЭБ.РФ. Он отметил, что корпорация готова и впредь играть роль "инвестиционного провайдера", способствовать реализации масштабных программ на территории России с участием Китая. "В их числе и проекты технологического лидерства, проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, включая развитие Северного морского пути", - пояснил Шувалов.

Он напомнил, что за последние 10 лет входящий в группу ВЭБ.РФ Российский экспортный центр (РЭЦ) поддержал поставки отечественной продукции в КНР на сумму свыше $18 млрд - поддержку получили 7,4 тыс. компаний. Ключевым сектором, выходящим на экспорт в Китай при содействии РЭЦ, стал агропромышленный комплекс России.

Как отметил Шувалов, РЭЦ, в частности, открыл в КНР для производителей продукции постоянно действующий павильон и розничные магазины под брендом "Сделано в России". Идет продвижение российских компаний на китайских маркетплейсах.