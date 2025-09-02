Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух сообщил, что за 10 лет трехстороннее сотрудничество стран значительно расширилось

УЛАН-БАТОР, 2 сентября. /ТАСС/. Срок реализации программы создания экономического коридора из России через Монголию в Китай продлен до 2031 года. Об этом сообщил глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"За 10 лет наше трехстороннее сотрудничество значительно расширилось. В том числе достигнуты конкретные результаты в реализации программы по созданию экономического коридора. С удовлетворением отмечаю достигнутую договоренность о продлении срока реализации этой программы еще на пять лет, до 2031 года", - сказал президент Монголии.

Он напомнил, что в ноябре 2024 года главы правительств РФ, КНР и Монголии согласовали и утвердили обновленный перечень 33 проектов, реализуемых в рамках этой программы. Первым в списке идет строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП "Алтанбулаг" на границе с Россией и "Замын-Ууд" у китайской границы.

Хурэлсух отметил, что в июне 2025 года Монголия подписала временное соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, что позволит покупать и продавать без пошлин или со льготами 367 видов продукции. Это соглашение должно вступить в силу после ратификации в парламенте Монголии, который откроет осеннюю сессию 15 сентября.

Встречи в трехстороннем формате

Формат "тройки" Россия - Монголия - Китай появился 11 сентября 2014 года в Душанбе, когда на полях заседания Совета глав государств ШОС по инициативе монгольской стороны состоялась первая трехсторонняя встреча лидеров Российской Федерации, КНР и Монголии. Тогда была достигнута договоренность о проведении таких саммитов на регулярной основе, в том числе с использованием площадок международных и региональных мероприятий.

В 2016 году профильные ведомства трех стран подписали программу создания экономического коридора, нацеленную в первую очередь на максимальное раскрытие транзитного потенциала Монголии, формирование предпосылок для эффективной кооперации в рамках ЕАЭС, китайской инициативы "Один пояс - один путь" и монгольской программы "Степной путь".