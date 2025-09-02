Поддержка ВТБ рыбной отрасли Дальнего Востока выросла в 1,5 раза

По словам члена правления банка Руслана Еременко, рыбная отрасль сегодня является ключевым сектором экономики региона

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования ВТБ рыбной отрасли в регионах Дальнего Востока вырос в 1,5 раза с начала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В этом году банк уже предоставил предприятиям рыбной промышленности в ДФО 7,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"ВТБ предоставил предприятиям рыбной промышленности Дальнего Востока 7,3 млрд рублей с начала 2025 года. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные регионы поддержки - Камчатка и Приморский край, где наблюдается рост инвестиционной активности и модернизация предприятий", - процитировали в сообщении заявление в преддверии ВЭФ-2025 члена правления банка Руслана Еременко.

По словам Еременко, рыбная отрасль сегодня является ключевым сектором экономики Дальнего Востока, обеспечивая устойчивый рост и технологическое обновление регионов. "Наша поддержка направлена на обеспечение компаний необходимыми ресурсами для строительства судов, модернизации и расширения производства, что в итоге укрепляет экспортный потенциал страны и создает новые рабочие места", - цитирует пресс-служба.

В сообщении уточняется, что ВТБ нацелен развивать рыбную отрасль на Дальнем Востоке через обеспечение финансирования судостроения, обновление производственных мощностей, а также создание современной инфраструктуры. "Банк содействует реализации масштабных проектов, которые способствуют укреплению рыбной отрасли и развитию экономического потенциала дальневосточных регионов", - отметили в пресс-службе.