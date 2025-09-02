Первый замгубернатора региона Иван Куцевляк отметил, что бренд одежды SelSovet, разработавший свитер с надписью "СССР", в котором глава российского МИД Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляске, давно поддерживается властями региона

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Челябинский бренд одежды SelSovet, разработавший свитер с надписью "СССР", в котором глава российского МИД Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляске, обеспечен заказами на два месяца вперед. Бренд давно находится на рынке и активно поддерживается властями региона, как и другие представители отрасли креативных индустрий Челябинской области, сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк на выставке "Регион-2030. Платформа будущего".

"У бренда все хорошо, он обеспечен заказами на два месяца минимум. На самом деле бренд достаточно давний. У коллег и так все было хорошо, а теперь будет еще лучше. Креативным индустриям уделяем большое внимание. Уже несколько лет системно работаем по этому направлению. <…> И бренд SelSovet - мы с ним давно находимся в различных коллаборация, интегрируем их в наши мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, в частности, для поддержки отрасли креативных индустрий, большинство представителей которой являются субъекты МСП, по инициативе губернатора на прошлой неделе были принятые дополнительные налоговые преференции для компаний, выбирающих упрощенную систему налогообложения.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что их основной темой стало урегулирование украинского конфликта. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях, вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент США заявил о достигнутом на саммите прогрессе, однако отметил, что не по всем пунктам удалось прийти к согласию.