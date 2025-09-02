Военные расходы стран ЕС выросли в 2024 году на 19%

Они составили €343 млрд

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Расходы стран Европейского союза на оборону в 2024 году выросли на 19%, достигнув €343 млрд. В 2025 году оборонные расходы превысят целевой показатель в 2% от ВВП объединения, говорится в ежегодном докладе Европейского оборонного агентства (EDA).

"В 2024 году общие оборонные расходы 27 стран - членов ЕС достигли €343 млрд, что соответствует росту на 19% в сравнении с 2023 годом и составляет 1,9% от ВВП [Евросоюза]. Предварительные данные показывают, что в 2025 году расходы на оборону стран-членов могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд", - говорится в докладе.

В документе уточняется, что, согласно прогнозам, оборонные расходы стран ЕС в 2025 году могут составить 2,1% от ВВП. Агентство впервые фиксирует такой уровень расходов в объединении. Также в докладе отмечается значительный рост инвестиций в оборону. В 2024 году они впервые превысили порог в €100 млрд, а в 2025 году приблизятся к €130 млрд.

Основным драйвером роста инвестиций в оборону стали оборонные закупки. Страны ЕС в 2024 году потратили на эти цели €88 млрд, на 39% больше, чем в 2023 году. Как отмечает EDA, это рекордные темпы роста на оборонные закупки для ЕС.