НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индийская экономика продолжает расти, несмотря на проблемы, которые возникают из-за "экономического эгоизма". Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на конференции Semicon India 2025.

"Всего несколько дней назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал этого года. Индия вновь превзошла все ожидания и оценки. В то время, когда в мировой экономике возникают проблемы, вызванные экономическим эгоизмом, Индия достигла роста в 7,8%", - сказал глава индийского правительства.

Как отмечает телеканал NDTV, таким образом Моди прокомментировал новую торговую политику США, высокие пошлины, введенные вашингтонской администрацией в отношении индийских товаров, а также заявления американского президента Дональда Трампа о якобы "мертвой экономике" Индии.

Министерство статистики Индии ранее сообщило, что рост в секторе услуг привел к тому, что индийская экономика зарегистрировала реальный рост валовой добавленной стоимости (ВДС) на 7,6% в первом квартале 2025-2026 финансового года.

27 августа вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами, ставка для страны составляет 50%.