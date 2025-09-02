Организация использует более 120 моделей искусственного интеллекта для защиты клиентов, указал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Доля кибератак в мире с использованием искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2025 года достигнет 75%. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"К концу года число кибератак в мире с использованием ИИ достигнет 75%. Соответственно, и в технологиях защиты без них [технологий ИИ] уже не обойтись. "Сбер" использует более 120 моделей ИИ для защиты клиентов и своей инфраструктуры. Но надо отдавать отчет, что и у таких технологий могут быть свои уязвимости", - отметил Кузнецов.

