Патрушев: Токио нужны ресурсы в вопросе "северных территорий"

Японию не интересует справедливость, указал помощник президента России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Японии не нужна справедливость в вопросе о "северных территориях", ей нужны ресурсы Курильских островов. Так помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал заявление главы МИД Японии Такэси Ивая о том, что в 1945 году Россия якобы напала на Японию и оккупировала Курилы.

"Будем откровенны - японцам сегодня нужна не справедливость в вопросе о так называемых северных территориях, а ресурсы. И минеральные, и биологические", - подчеркнул Патрушев в интервью aif.ru, приуроченном ко Дню победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

По его словам, морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения там выносят со дна корм для огромных косяков рыб.

"Так что в основе "озабоченностей" Токио - чисто коммерческий интерес", - заверил помощник президента.

Глава МИД Японии ранее обвинил СССР в том, что тот нарушил действовавший между двумя государствами пакт о нейтралитете, вступив в войну против страны 9 августа 1945 года.