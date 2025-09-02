Курс юаня составил 11,213 рубля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня перешел к росту в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,42% - до 2 874,86 и 1 126,06 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 1,55 копейки - до 11,213 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,46% и находились на уровне 2 873,81 и 1 125,65 пункта соответственно. В то же время курс юаня ускорил рост до 1,249 рубля (+2,05 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,21%.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.