МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России обратился к Минэкономразвития с призывом о введении временного моратория на банкротство сельхозпроизводителей, оказавшихся в трудном финансовом положении из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на два источника в правительстве.

По данным издания, такая мера направлена на защиту небольших хозяйств от распродажи земель крупным агрохолдингам и во исполнение доктрины продовольственной безопасности.

"Ситуация в аграрном секторе России обостряется из-за экстремальных климатических условий, в результате которых значительно снизилась урожайность на юге страны. Министерство сельского хозяйства Краснодарского края сообщает о гибели посевов на 23 тыс. га и снижении урожаев на 50-80% на площади свыше 260 тыс. га, что ставит под угрозу финансовую устойчивость многих сельхозпроизводителей", - указано в материале издания.

В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что "возникшую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли необходимо в первую очередь рассмотреть с точки зрения применения отраслевого регулирования и адресных мер поддержки конкретных организаций".