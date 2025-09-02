Показатель составил 6,9 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Оборот платформы кикшерингового сервиса "МТС Юрент" за I полугодии 2025 года вырос на 40% - до 6,9 млрд рублей, сообщили в компании.

"В сложившихся условиях мы сохраняем фокус на повышение эффективности операций и рассчитываем на рост всех операционных и финансовых метрик по итогам этого года", - заявил генеральный директор "МТС Юрента" Иван Туринге.

Он отметил, что сервис обновил более 50 тыс. электросамокатов, включая 15 тыс. новых электросамокатов собственной разработки.

Количество поездок на самокатах сервиса по платформе по итогам полугодия выросло на 42% - до 54,1 млн. Увеличение поездок отчасти обусловлено расширением географической представленности сервиса и плотности парка в Сибири и на Дальнем Востоке.