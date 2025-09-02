Мэтью Уитэкер заявил, что вопрос тарифов является частью дискуссии Вашингтона и Пекина

БЕЛГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. США рассматривают введение тарифов в отношении Китая за покупку нефти и газа из России, аналогичных пошлинам в отношении Индии. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер на полях Международного стратегического форума в городе Блед в Словении.

"Это часть наших переговоров с Китаем. Это определенно является частью этой дискуссии", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли Вашингтон введение против Китая мер, аналогичных тарифам против Индии.

27 августа вступили в силу 25% пошлины на индийские товары, введенные США из-за покупки Индией российской нефти. До этого вашингтонская администрация наложила 25% пошлины в отношении республики в рамках новой торговой политики страны. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров США с самыми высокими пошлинами, ставка для страны составляет 50%. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.