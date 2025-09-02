На эти цели выделят более 420 млн рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направит свыше 420 млн рублей Астраханской и Оренбургской областям на возмещение затрат, связанных со строительством и восстановлением спортивных объектов в регионах. Соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.

"Правительство по указанию президента направит двум регионам средства на возмещение затрат, связанных с созданием и восстановлением спортивных объектов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, на указанные цели будет выделено более 420 млн рублей. Средства получат Астраханская и Оренбургская области в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Астраханской области в период с 2020 по 2024 год возвели 17 спортивных объектов, в том числе три физкультурно-оздоровительных комплекса в Астрахани, городе Камызяке и селе Енотаевке, а также 14 межшкольных стадионов в Астрахани, Икрянинском, Володарском, Харабалинском, Приволжском, Енотаевском и других районах области.

В Оренбургской области восстановили спортивные объекты, которые в прошлом году были повреждены из-за паводка, добавили в кабмине.