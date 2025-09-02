Чистая прибыль российской алкогольной компании выросла на 4%, до 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров российской алкогольной компании "Новабев групп" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2025 года в размере 20 рублей на акцию, сообщила компания.

"Принимая во внимание результаты Novabev Group за 6 месяцев 2025 года рекомендовать собранию направить нераспределенную чистую прибыль 6 месяцев 2025 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 20 руб. на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 18 октября 2025 года.

В сентябре 2024 года акционеры "Новабев групп" одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 рубля на акцию. За 2024 год дивиденды были одобрены в размере 25 рублей на акцию.

Чистая прибыль "Новабев групп" по МСФО за I полугодие 2025 года выросла на 4%, до 2,1 млрд рублей. Выручка за указанный период увеличилась на 21%, до 69,15 млрд рублей.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Мягков" и "Архангельская", коньяк "Золотой резерв", виски Fox & Dogs, премиальное тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, джин Green Baboon и ром Devil’s Island.