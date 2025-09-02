Так, за август средняя ставка по двухлетним вкладам снизилась на 0,52 п.п.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские банки из топ-20 снизили среднюю ставку по вкладам сроком на два года ниже уровня в 11%. Об этом свидетельствует "Индекс вкладов", рассчитываемый финансовым маркетплейсом "Финуслуги" (имеется в распоряжении ТАСС).

Так, за август средняя ставка по двухлетним вкладам снизилась на 0,52 п.п. Согласно данным "Финуслуг", на 1 сентября 2025 года средняя ставка по таким вкладам составляет 10,95%. В целом вклады со сроком на два года в настоящее время предлагают 16 из 20 крупнейших банков. При этом среди всех сроков депозитов наименьшая по доходности предлагается в топ-20 по трехлетним вкладам: 9,68%, максимальная - по трехмесячным вкладам (15,74%). В расчете "индекса" используются вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий.

"Ставки по двухлетним вкладам падают. Это общерыночное явление, которое стало закономерным следствием смягчения денежно-кредитной политики Банка России, дважды подряд понизившего ключевую ставку. Максимальная ставка по двухлетнему вкладу в топ-20 предлагается в размере 18,3%, минимальная составляет 5,7% годовых", - прокомментировал для ТАСС старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу "Финуслуги" Игорь Алутин.