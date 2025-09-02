В ЧелГУ отметили, что эти деньги будут инвестированы, в том числе, в закупку оборудования, работу для повышения уровня кадрового потенциала, а также разработку новых технологических решений в области машиностроения

ЧЕЛЯБИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизацию и расширение Центра инженерных разработок "Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие" проведут в Челябинске до 2028 года. В площадку будет вложено более 350 млн рублей, из которых 280 млн рублей составят средства гранта, сообщили ТАСС в Челябинском государственном университете (ЧелГУ), на базе которого функционирует центр.

"Челябинский государственный университет получил в качестве гранта свыше 280 млн рублей на реализацию проекта по развитию Центра инженерных разработок "Опытные технологии: материалы, конструкции и комплектующие". Государственный грант предполагает финансирование из федерального бюджета в течение двух лет с привлечением внебюджетных средств в размере 70 млн рублей", - сказали в вузе.

Там отметили, что на эти деньги ЧелГУ закупит оборудование, комплектующие, проведет работу для повышения уровня кадрового потенциала, разработку новых технологических решений в области машиностроения и других отраслей промышленности.

В вузе пояснили, что центр был открыт в 2024 году для реализации проектов, связанных с разработкой критически важных комплектующих изделий машиностроения, станкостроения, транспортного, нефтегазового, сельскохозяйственного назначения, производство которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует. За плечами разработчиков уже несколько успешных разработок.