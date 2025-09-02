К началу четвертого квартала 2026 года нужно построить 67 тыс. кв. м, указал министр промышленности и торговли

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА /Свердловская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Готовность площадки для выпуска подвижного состава для высокоскоростной магистрали на заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области составляет 25%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Здесь основная площадка, которая будет выпускать подвижной состав для ВСМ. Стройка завода сейчас в активной фазе, 67 тыс. кв. м мы должны построить к началу четвертого квартала следующего года, но несмотря на то, что строительство только идет, порядка 25% уровень готовности общий", - сказал он.

Алиханов отметил, что сварка первого шва первого кузова для вагонов высокоскоростного поезда уже началась на заводе "Уральские локомотивы" в Свердловской области.

Ранее "Российские железные дороги" (РЖД) подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км/ч, а скорость в эксплуатации - 360 км/ч.

Завод "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины") - одно из ведущих машиностроительных предприятий в сфере создания и технического обслуживания тягового и моторвагонного подвижного состава. Расположен в Верхней Пышме Свердловской области. Предприятие специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании тягового подвижного состава нового поколения, создает технику для пассажирских и грузовых перевозок.