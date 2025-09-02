EDA: ЕС придется почти удвоить военные расходы, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП

Глава Европейского оборонного агентства Андре Денк призвал страны Евросоюза "сотрудничать и экономить" ради увеличения военного потенциала НАТО

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Странам ЕС предстоит практически удвоить свои уже рекордные военные расходы 2024 года, чтобы достичь отметки 3,5% ВВП. Об этом заявил глава Европейского оборонного агентства (EDA) Андре Денк, представляя очередной доклад агентства о военных расходах ЕС.

Согласно этому документу, в 2024 году военные расходы 27 стран Евросоюза выросли на 19% по сравнению с 2023 годом и достигли абсолютного рекорда €343 млрд, что составляет 1,9% суммарного ВВП ЕС.

Андре Денк заявил, что его "обнадеживает наблюдать, как страны ЕС повышают свои оборонные расходы до рекордного уровня". "Однако выполнение цели НАТО 3,5% ВВП потребует еще больше усилий, чтобы военные расходы превысили отметку €630 млрд", - отметил он, призвав страны ЕС "сотрудничать и экономить" ради увеличения военного потенциала НАТО.

На июньском саммите в Гааге страны НАТО взяли на себя обязательство повысить оборонные ассигнования до 5% ВВП к 2035 году, из которых чистые военные расходы составят 3,5%, а еще 1,5% можно будет вкладывать в проекты двойного назначения - в первую очередь в транспортную инфраструктуру для быстрой переброски сухопутных сил на восток Европы, что обозначается на брюссельском жаргоне термином "военная мобильность".