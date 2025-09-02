Оборот в денежном эквиваленте увеличился на 3%, превысив 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 2 сентября . /ТАСС/. Общий объем реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в январе - августе 2025 года составил 24,78 млн тонн, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом оборот в денежном выражении увеличился на 3%, превысив 1,4 трлн рублей.

Общий объем реализации дизельного топлива за январь - август увеличился на 6,3%, до 12,87 млн тонн. Продажи бензина в отчетном периоде составили 6,98 млн тонн (-2,6%). При этом реализация Аи-92 составила 4,03 млн тонн (-4,9%), Аи-95 - почти 2,9 млн тонн (+1,2%).

Продажи авиакеросина за восемь месяцев составили 1,16 млн тонн (-1,8% к январю - августу 2024 г. ), топочного мазута (включая крекинговый мазут) - 1,31 млн тонн (+1%), сжиженных углеводородных газов (СУГ) - 1,81 млн тонн (+1,9%).