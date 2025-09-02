"Башкиравтодор" выплатил 66 млн рублей долга по зарплате

Всего предприятие задолжало более 121 млн рублей почти 4 тыс. сотрудникам

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии добилась частичной выплаты задолженности по зарплате перед работниками АО "Башкиравтодор" на сумму порядка 66 млн рублей. Всего находящееся в стадии конкурсного производства предприятие задолжало более 121 млн рублей почти 4 тыс. работникам, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования в настоящее время выплачена заработная плата на общую сумму 66 млн рублей. Деятельность конкурсного управляющего и полное восстановление прав работников предприятия на контроле прокуратуры республики", - указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура вступила в дело о банкротстве предприятия для соблюдения трудовых прав работников одного из крупнейших государственных предприятий дорожной отрасли региона. Так, в установленный срок не была выплачена заработная плата за июль почти 3,9 тыс. работникам на сумму 121 млн рублей. Заместитель прокурора республики объявил предостережение исполняющему обязанности конкурсного управляющего организации, что дало результат в виде частичного погашения задолженности.