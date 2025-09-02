Показатель составил 10,7 млрд куб. м

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в августе стала максимальной за последние три года на фоне стремления Европы успеть заполнить свои ПХГ на 90% к зиме, а запасы к концу месяца поднялись до 77,5%, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в европейские хранилища в августе составила 10,7 млрд куб. м - на максимуме за три года, но на 7% ниже, чем в июле. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 696 млн куб. м, что на 9% выше прошлогодних показателей.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 августа составили 77,51% (на 7,36 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет) против 92,4% годом ранее. По итогам прошедшего месяца в них находилось 85,2 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища Европы с начала летнего сезона превысила 48 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме. Однако уровень запасов в ПХГ в августе все еще на 17 млрд куб. м (на 17%) ниже значения годом ранее.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Этим летом странам региона понадобилось больше газа для заполнения хранилищ и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа ожидал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

По итогам августе средняя цена газа в Европе составила около $394 за тыс. куб. м (-4% по сравнению с июлем) и оказалась на 10% ниже, чем в августе 2024 года. В целом прошедшим летом котировки оказались на 5% выше к аналогичному периоду прошлого года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила 14% против 12% в июле.

Поставки СПГ в Европу

Европа в августе сбавила рекордные темпы импорта СПГ, но показатели закупок все равно остаются достаточно высокими. По итогам прошедшего месяца потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 9,7 млрд куб. м, оказавшись на 15% ниже, чем в июле, и на 33% больше к августу 2024 года.

Всего по итогам января - августа поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и составили 92,8 млрд куб. м - на 24% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.