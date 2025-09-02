Суд поддержал назначенный ФАС штраф для фармкомпании КРКА

Сумма штрафа составила 650 тыс. рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы поддержал штраф для фармкомпании КРКА, назначенный ранее Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в размере 650 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ФАС.

"Ранее ФАС России признала ООО "КРКА-РУС" нарушившей антимонопольное законодательство. Занимая доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН "Амлодипин +Индапамид+Периндоприл" с препаратом "Ко-Дальнева", организация повысила отпускные цены на отдельные дозировки применяемого при повышенном артериальном давлении лекарственного препарата на 10-16%", - напомнили в ФАС.

Служба предписала организации устранить нарушение путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов препарат.

"Также по результатам рассмотрения административного дела служба наложила на ООО "КРКА-РУС" штраф в размере 650 тыс. рублей. Организация пыталась оспорить акт службы, но Арбитражный суд города Москвы признал его действительным", - добавили в ведомстве.