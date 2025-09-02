В Новосибирске нашли подрядчика для восстановления подпорной стены магистрали

Стоимость восстановительных работ по контракту в рамках первого этапа составит 27,4 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Подпорную стену, которая в апреле обрушилась на автодорогу в Центральном районе Новосибирска, будет восстанавливать компания "Гринлайн". Стоимость работ по контракту в рамках первого этапа составит 27,4 млн рублей, сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

"Учреждение "Гормост" подписало муниципальный контракт с подрядчиком - ООО "Гринлайн". Стоимость работ составила 27,4 млн рублей; срок исполнения контракта установлен до 10 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

В департаменте уточники, что в этот срок планируется вывезти обвалившийся грунт и железобетонные конструкции, устроить временный водоотвод и укрепить нестабильный грунт и стены. Полное восстановление подпорной стены запланировано на 2026 год.

Обрушение произошло в районе Ипподромской магистрали, одной из главных дорожных артерий города. Ее строительство в Новосибирске началось в 1980 году. Сквозное движение открыли в октябре 2007 года. Как сообщили ранее в мэрии, обрушение подпорной стены, связывающей верхнюю и нижнюю часть дороги, произошло рано утром 21 апреля. Из-за обрушения в городе был введен режим повышенной готовности.