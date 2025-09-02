"Россети" завершили подготовку энергетической инфраструктуры Владивостока к ВЭФ-2025

Семь подстанций 220 кВ и 500 кВ задействованы в электроснабжении кампуса Дальневосточного федерального университета, который станет основной площадкой форума

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. "Россети" завершили подготовку энергетической инфраструктуры Х Восточного экономического форума (ВЭФ). Работы обеспечены штабом под руководством главного энергетика ВЭФ, заместителя генерального директора - главного инженера ПАО "Россети" Евгения Ляпунова, сообщили в компании. Группа "Россети" - стратегический партнер ВЭФ-2025.

Семь подстанций 220 кВ и 500 кВ задействованы в электроснабжении кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который станет основной площадкой форума, набережной бухты Аякс, где пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", транспортных, спортивных и культурных объектов Владивостока.

"В преддверии ВЭФ выполнен комплекс плановых технических мероприятий, осуществлены дополнительные инженерные осмотры оборудования, проведены испытания электросетей под максимальной нагрузкой с тепловизионным контролем, реализованы схемы "усиленной" эксплуатации", - говорится в сообщении.

Кроме того, подготовлены временные схемы для резервирования электроснабжения основной площадки форума в кампусе ДВФУ с использованием дизель-генераторных установок и источников бесперебойного питания. В кампусе университета был создан Ситуационно-аналитический центр, который работает круглосуточно.

"Также в рамках подготовки к ВЭФ прошли тренировки оперативного персонала, введен режим "технологической тишины", запрещающий деятельность сторонних организаций в охранной зоне электросетей", - отметили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.