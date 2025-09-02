Однако средняя выплата в этом месяце увеличилась до 120 369 руб., что на 10,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, следует из данных Российского союза автостраховщиков

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за период январь - июль текущего года снизилась на 5% и составила 7 272 руб., сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев 2025 года составила 7 272 руб., что на 5% ниже, чем средняя премия по обязательной "автогражданке" за тот же период в 2024 году. При этом средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 15,6% за этот же период и достигла 111 589 руб. По итогам первых семи месяцев 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 96 530 руб.", - говорится в сообщении.

При этом, по данным РСА, средняя премия по полисам ОСАГО в июле 2025 года составила 7 245 рублей, что на 4,9% ниже, чем в июле 2024 года. Однако средняя выплата в этом месяце увеличилась до 120 369 руб., что на 10,5% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

"Вопреки тому, что средняя выплата продолжает расти рекордными темпами, а цены на рынке запчастей колеблются, страховщикам успешно удается сдерживать рост средней премии и даже наоборот - предлагать автовладельцам более выгодные предложения благодаря свободному тарифу, который позволяет лучше учитывать индивидуальные риски водителей. Одним из важнейших факторов, сдерживающих рост средней премии ОСАГО, является высокая конкуренция между страховщиками за "безубыточных" автовладельцев - аккуратных водителей, которые ответственно соблюдают правила дорожного движения и не провоцируют аварийные ситуации. Доля таких водителей увеличивается, что существенно влияет на динамику рынка. По данным рэнкинга РСА, за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года доля таких водителей выросла во всех регионах страны", - сообщил президент РСА Евгений Уфимцев, слова которого приводятся в сообщении.

По оценке РСА, общая сумма выплат за семь месяцев текущего года составила 131,1 млрд руб., включая 123,9 млрд руб. выплат страховщиков, 5,9 млрд руб. судебных накладных расходов и 1,3 млрд руб. выплат из компенсационного фонда РСА. "Количество заключенных договоров за этот период достигло 28,1 млн, из них 2,9 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 184,4 млрд руб.", - отмечается в сообщении.