Шкала значений в сервисе содержит пять пунктов, которые показывают тренды от бегства с рынка до его возможного перегрева

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запускает аналитический сервис "Навигатор коллективных инвестиций", еженедельно измеряющий направление и интенсивность денежных потоков частных инвесторов в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Об этом сообщили в пресс-службе УК.

"Навигатор коллективных инвестиций" строится на основе данных Investfunds о притоках и оттоках в открытые, биржевые и интервальные ПИФы. Потоки анализируются по пяти категориям: акции, облигации, драгоценные металлы, денежный рынок и смешанные фонды. Для каждой категории определяется недельный чистый приток или отток средств относительно суммарной стоимости чистых активов. Затем для оценки силы тренда показатель сопоставляется с историческими значениями за год и пересчитывается по шкале от 0 до 100, где 0 - максимальный отток за год, а 100 - максимальный приток. После этого значения по пяти категориям фондов сводятся в единый показатель с учетом веса каждой категории.

Шкала значений содержит пять пунктов, которые показывают тренды от бегства с рынка до его возможного перегрева.

Согласно расчетам "Альфа-Капитала", в июле - августе сводный "Навигатор коллективных инвестиций" оставался в диапазоне 55-60 пунктов, что отражает выжидательную позицию частных инвесторов. Однако динамика внутри категорий была разнонаправленной. "Снижение ключевой ставки подогрело спрос на облигации: индикатор по облигационным фондам большую часть периода держался выше 80 пунктов, а накануне последнего заседания ЦБ, с 14 по 25 июля, взлетел до максимально возможных 100 пунктов, что говорит о рекордных притоках за год. Фонды акций тем временем оставались под давлением геополитической неопределенности: их показатель находился в пределах 20-40 пунктов, что сигнализирует о сохранении осторожного подхода к рисковым активам", - отметили в УК.

Там также подчеркнули, что "Навигатор коллективных инвестиций" позволяет сразу видеть такие различия между сегментами и дает возможность инвесторам принимать более обоснованные решения и своевременно адаптировать стратегии. "Это не торговая рекомендация, а аналитический инструмент, который может служить подтверждением собственных гипотез инвестора", - добавили в УК.