Путин посоветовал Европе закрыть поставки газа на Украину

Тогда Киев поймет, что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов, отметил российский лидер

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Европа могла бы прекратить поставки Украине газа по реверсу и электроэнергии - и тогда Киев бы быстро понял, где грань нарушения чужих интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, комментируя атаки ВСУ на трубопроводы.

"Что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу, закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов", - заметил российский лидер.

В беседе Фицо упомянул, что Братислава жестко реагирует на украинские удары по нефтяной инфраструктуре. Он назвал такие атаки недопустимыми и добавил, что планирует поднять этот вопрос на встрече с Владимиром Зеленским.

Путин в ответ заметил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своим энергообъектам, но теперь стала серьезно отвечать. "В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам. Но наносит ущерб и нашим партнерам", - указал глава государства.

Ранее ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить нападения и напомнили Еврокомиссии, что та взяла на себя обязательства обеспечивать энергетическую безопасность стран ЕС.