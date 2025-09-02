Малые технологические компании до конца года получат 1,7 млрд руб. господдержки

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, МТК уже вышли за рамки технологических стартапов

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Объем поддержки малых технологических компаний (МТК) в 2025 году в рамках программы льготного кредитования составит 10,5 млрд рублей. С начала года уже заключено договоров на общую сумму 8,8 млрд рублей. До конца года планируется предоставить поддержку еще на 1,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в Корпорации МСП.

Там уточнили, что за все время реализации программы (с 2022 года) поддержано 345 малых технологических компаний на общую сумму 56,7 млрд рублей.

Суммарный доход МТК, получивших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, по итогам 2024 года достиг почти 265 млрд рублей. Таким образом, пояснили в структуре, средний объем дохода на одного получателя поддержки вырос с 337 млн рублей в 2021 году до 926,2 млн рублей в 2024 году. В целом по сегменту МТК рост по этому показателю составил 77,4% - с 107,7 млн рублей в 2021 году до 191 млн рублей в 2024 году.

Анализ, проведенный Корпорацией МСП показал, что МТК имеют более высокую динамику развития, чем в среднем малый и средний бизнес. Так, занятость у МТК, которые сейчас входят в реестр Минэкономразвития, с 2021 года выросла на 39%: суммарно эти компании создали 50 тыс. новых рабочих мест, то есть в среднем по 9 новых рабочих мест на одну компанию. По сегменту МСП рост занятости за этот период составил 748,2 тыс. человек.

"Малые технологические компании заняли важную нишу в экономике и во многих секторах. Они разрабатывают уникальную импортозамещающую продукцию и технологии, способные обеспечить нашей стране технологический суверенитет. За счет своей маневренности и большей адаптивности по сравнению с крупным бизнесом способны создавать и выводить на рынок новые технологии и продукцию в более сжатые сроки", - прокомментировал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, малые технологические компании уже вышли за рамки технологических стартапов. Рост доходов и налоговых отчислений в бюджет демонстрирует их растущую роль в экономике страны, а рост числа новых рабочих мест делает их точкой притяжения высококвалифицированных кадров.