МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Площадь приобретаемого жилья на одного ипотечного заемщика в России за восемь месяцев 2025 года выросла на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

"Площадь приобретаемого жилья на одного ипотечного клиента в 2025 году составила 70 кв. м. Это больше, чем в сделках аналогичного периода прошлого года на 22%", - приводятся слова Косякова в сообщении банка.

Наибольшая площадь на одного ипотечного заемщика зафиксирована в Иркутской области (180 кв. м, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза). На втором месте - Республика Бурятия (174 кв. м, рост в 3,6 раза), на третьем - Забайкальский край (170 кв. м, в 2,1 раза). Далее следуют Кировская (110 кв. м, в 2,3 раза) и Тамбовская (109 кв. м, в 2 раза) области.

В число регионов-лидеров также вошли Астраханская (более 108 кв. м, рост в 2,4 раза), Рязанская (102 кв. м, в 2,4 раза), Калужская (101 кв. м, +20%), Вологодская (100 кв. м, в 1,8 раза) области, Республика Карелия (99 кв. м, в 1,5 раза).

Динамика увеличения площадей связана с ростом доли индивидуального жилищного строительства в сделках - 35% кредитов в 2025 году направлено на частное домостроение, тогда как в прошлом году речь шла о 12,6%, пояснил Косяков. "Наибольшая площадь на одного клиента приходится на дальневосточную ипотеку - 83 кв. м, для сравнения в сделках прошлого года показатель составил 66 кв. м. На втором месте - программа для ИТ-специалистов, 75 кв. м против порядка 64 кв. м в прошлом году. Среди программ-лидеров также "Семейная ипотека" - чуть более 70 кв. м (58 кв. м в прошлом году). В рамках сделок по рыночной ипотеке площадь существенно меньше - около 40 кв. м (35 кв. м в прошлом году)", - отметил он.