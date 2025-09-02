Точками притяжения для туристов в регионе являются Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк, Академгородок, аквапарк, курорт федерального значения "Карачи" и торговые центры

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Финансирование развития туризма в Новосибирской области составит более 200 млн рублей в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Более 100 млн рублей на год [из областного бюджета], и плюс мы работаем на привлечение федеральных средств в рамках национального проекта по поддержке туризма. <...> Есть такая мера поддержки, как единая субсидия - примерно в районе 100 млн рублей на поддержку туристических проектов", - сказал глава региона.

По словам министра, отмечается рост туристического потока из соседних и дальних городов РФ, а также стран ближнего зарубежья. Точками притяжения для туристов являются Новосибирский театр оперы и балета, зоопарк, Академгородок, аквапарк, курорт федерального значения "Карачи" и торговые центры, интересные для туризма "выходного дня".

Новосибирская область вошла в десятку популярных туристических направлений России по итогам 2024 года с показателем в 3,4 млн турпоездок за 2024 год. За первую половину этого года совершено более 1,5 млн поездок, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя за этот период. Значительная часть туристов посещает Новосибирск.