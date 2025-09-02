По словам главы ВТБ, необходимо активно развивать использование QR-кодов, так как в Китае это расчетный инструмент номер один

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Возможность для россиян расплачиваться QR-кодами и картами "Мир" на территории КНР прорабатывается на текущий момент. При этом с QR-кодами в данном случае ситуация проще, поскольку они не задействуют напрямую банковскую систему, которая "может быть чувствительной", обратил внимание глава ВТБ Андрей Костин.

"Здесь мы сейчас работаем на одном из самых перспективных направлений, мне кажется, - это использование куар-кодов, потому что в Китае это практически номер один расчетный инструмент", - отметил глава банка в комментарии телеканалу "Россия-1". Картами, по словам Костина, на территории КНР пользуются меньше. "Хотя карта "Мир" тоже могла бы стать [востребованной]", - считает он.

Костин обратил внимание на то, что поток туристов из РФ в Китай и из КНР в Россию активно растет. "У китайцев есть своя карта, и нужно тоже активно над этим работать. Мы движемся к этому. Здесь потребность есть, и она породит результат", - убежден глава ВТБ.

По его словам, работа QR-кодов на территории КНР с картами российских банков будет ничем не отличаться от уже существующей схемы. "У вас есть телефон, и вы им платите. Так платит весь Китай", - пояснил он. "Это и в России уже распространено. Мы, наверное, два государства, которые наиболее продвинуты в этих вопросах", - напомнил Костин.

С картой "Мир" при этом ситуация иная, поскольку она находится под санкциями, объяснил он. "Поэтому, как нам кажется, куар-код проще, он не задействует напрямую банковскую систему, которая может быть чувствительной. Поэтому будем двигаться в этом направлении", - подчеркнул глава ВТБ.