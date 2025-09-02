Регулярно читают рабочие чаты в отпуске 23% граждан РФ, периодически к ним возвращаются 26%, редко - 33%, следует из опроса мессенджера Max и сервиса Ozon Travel

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 70% опрошенных россиян общаются с коллегами и во время своих отпусков, следует из августовского опроса мессенджера Max и сервиса Ozon Travel. Только малая часть на время полностью отходит от общения в рабочих чатах.

Так, 28% из 3,4 тыс. респондентов старше 18 лет не могут оставить без внимания рабочие вопросы, 46% - "стараются отключаться от рабочих вопросов, но не всегда удается". 28% выбирают отдых.

Регулярно читают рабочие чаты в отпуске 23% россиян, периодически к ним возвращаются 26%, редко - 33%. 17% выбирают для себя полный отказ от этого на время отпуска.

При этом 27% участников опроса считают, что их коллеги должны быть на связи даже в отпуске. Остальные либо нейтральны, либо смотрят на это положительно.