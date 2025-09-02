Ограничения ввели по техническим причинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Банк "Таврический" временно ограничил обслуживание клиентов в офисах и онлайн-сервисах по техническим причинам, сообщается на сайте кредитной организации.

"Уважаемые Клиенты! 02.09.2025 Таврический Банк (АО) по техническим причинам не осуществляет обслуживание Клиентов в офисах и посредством онлайн-сервисов. Информация о дате и времени возобновления работы будет размещена позднее. Приносим извинения за причиненные неудобства!", - говорится в сообщении.

Доступ в онлайн-сервис обещают вернуть к 10 утра 3 сентября, убедился корреспондент ТАСС.

"Доступ в сервис Интернет-банк будет закрыт до 10:00 МСК 03.09.2025 в связи с проведением плановых технических работ", - сообщили в банке.

Банк "Таврический", согласно информации на его сайте, был создан в 1993 году. Учредителями выступили 9 производственных и коммерческих предприятий. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. В настоящее время у банка есть филиал и офисы в Москве, а также дополнительные офисы в Сосновом Бору и Кингисеппе (Ленинградская область). На сайте отмечается, что в конце 2014 года банк испытывал серьезные финансовые трудности и прекратил обслуживание клиентов. В феврале 2015 года Банк России возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Таврический". В июне 2015 года АСВ прекратило исполнение функций временной администрации банка.

В марте 2015 года в целях защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов банка АСВ приняла предложение Банка России об участии в мероприятиях по предупреждению банкротства банка. Агентство провело отбор инвестора, победителем которого был признан банк "Международный финансовый клуб". В процессе санации банк "Таврический" получил финансовую поддержку от Банка России и АСВ и смог восстановить нормальный режим работы. В настоящее время банк реализует план финансового оздоровления, оно завершится 1 июля 2035 года, указано на сайте.