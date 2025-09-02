Базовый сценарий ЦБ предполагает сохранение внешних санкций на среднесрочном горизонте

Это приведет к закреплению тех изменений, которые произошли в российской экономике с 2022 года, уточняет Банк России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Базовый сценарий развития экономики РФ предполагает сохранение введенных внешних санкций на среднесрочном горизонте, что приведет к закреплению изменений 2022 года - переориентации экономики на внутренний рынок и развитию процессов импортозамещения. Об этом сообщается в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов.

"В базовом сценарии предполагается, что введенные внешние санкции на среднесрочном горизонте сохранятся. Это приведет к закреплению тех изменений, которые произошли в российской экономике с 2022 года, - переориентации экономики на внутренний рынок, развитию процессов импортозамещения", - говорится в сообщении.