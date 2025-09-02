В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится до 1-2%, уточняет Банк России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Перегрев российской экономики снижался в первом полугодии 2025 года. С учетом оперативных индикаторов в III квартале 2025 года ожидается продолжение замедления экономической активности, сообщается в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026-2028 годы.

"По оценкам Банка России, перегрев экономики снижался в первом полугодии 2025 года. С учетом оперативных индикаторов в III квартале 2025 года ожидается продолжение замедления экономической активности. В среднем в 2025 году рост ВВП замедлится до 1-2%", - говорится в материалах регулятора.